Семин оценил вероятность разгрома в матче за Суперкубок

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Во-первых, Суперкубок - старт сезона. Думаю, важнее всего, что будет полный стадион, большое количество людей. Когда стадион заполнен, всегда футбол в эмоциональном плане бывает очень мощным. Другое дело по качеству вопрос. Первый матч сезона. Думаю, будет интересно.

Суперкубок - это всегда игра до последних минут, до дополнительного времени, даже до серии пенальти. Не помню, чтобы в последнее время на Суперкубке были разгромы», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало в 19.00 по московскому времени.