Полузащитник «Зенита» Кузяев ожидает зрелищного матча со «Спартаком» за Суперкубок России

Центральный полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России со «Спартаком».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– Суперкубок для меня – полноценный трофей, особенно с таким соперником как «Спартак». Жду зрелищный матч. Место матча – решение РФС, которое мы все должны уважать. Значит, были весомые причины. Но и недовольство «Спартака» тем, что матч пройдет в Петербурге могу понять, – приводит слова Кузяева «РИА Новости».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то красно-белые завоевали Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).