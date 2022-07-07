Григорян эмоционально отреагировал на предположение о возвращении России в еврокубки через год

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Григорян эмоционально отреагировал на предположение, что российские клубы вернутся в еврокубки спустя год.

«Вы в своем уме? На следующий год, может быть, через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живете? Вы же люди, вы руководители. У вас, блин, стратегически мозг должен быть устроен. Вы романтики? Через какой нахрен год нас вернут, через какие нас 3-4 года вернут? Вы вообще о чем?», - приводит слова Григоряна телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ране УЕФА продлил отстранение российских клубных и национальных команд от участия в турнирах под своей эгидой на весь следующий сезон.