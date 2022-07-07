Павлюченко порассуждал о шансах «Спартака» выиграть Суперкубок России

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко уверен, что красно-белым по силам завоевать Суперкубок России.

«Тренер Абаскаль только пришел в команду. Ничего пока не могу по нему сказать. Жду от Суперкубка победы «Спартака». Но только чемпионат покажет, что Абаскаль из себя представляет. Даже если «Спартак» выиграет Суперкубок, это не говорит о том, что они нашли тренера, который приведет команду к чемпионству. Нет, нужно определенное время», - приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало в 19.00 по московскому времени.