«Манчестер Юнайтед» хочет заработать 15 миллионов евро на продаже Криштиану Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» выразило готовность продать нападающего клуба Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бруно Андраде в своих соцсетях, «красные дьяволы» хотят получить за 37-летнего португальца около 15 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что опытный форвард входит в сферу интересов «Барселоны» и «Челси». При этом сам футболист готов покинуть стан «манкунианцев» в связи с пассивной работой клуба на трансферном рынке.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.