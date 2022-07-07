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«Манчестер Юнайтед» хочет заработать 15 миллионов евро на продаже Криштиану Роналду

Португальский футболист может сменить клубную прописку этим летом.
«Манчестер Юнайтед» хочет заработать 15 миллионов евро на продаже Криштиану Роналду
07 июля 2022 13:16
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» выразило готовность продать нападающего клуба Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бруно Андраде в своих соцсетях, «красные дьяволы» хотят получить за 37-летнего португальца около 15 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что опытный форвард входит в сферу интересов «Барселоны» и «Челси». При этом сам футболист готов покинуть стан «манкунианцев» в связи с пассивной работой клуба на трансферном рынке.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

источник: «Советский спорт»
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