Защитник «Динамо» Бальбуэна может приостановить свой контракт с московским клубом

Центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна может покинуть российский клуб этим летом.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», 30-летний парагваец заинтересован в том, чтобы приостановить свой действующий контракт с бело-голубыми, рассчитанный до конца сезона-2024/25. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к игроку со стороны «Коринтианса».

Напомним, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Коринтианса» с 2016 по 2018 годы. Затем он перешел в «Вест Хэм».