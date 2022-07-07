Защитник «Динамо» Бальбуэна может приостановить свой контракт с московским клубом

Центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна может покинуть российский клуб этим летом.
Согласно информации «Спорт-Экспресса», 30-летний парагваец заинтересован в том, чтобы приостановить свой действующий контракт с бело-голубыми, рассчитанный до конца сезона-2024/25. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к игроку со стороны «Коринтианса».
Напомним, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Коринтианса» с 2016 по 2018 годы. Затем он перешел в «Вест Хэм».
источник: «Спорт-Экспресс»