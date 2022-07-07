Алаев сообщил об уходе с поста главы ФНЛ

Президент ФНЛ Александр Алаев заявил о том, что он покидает должность главы лиги.
Ранее стало известно о том, что 42-летний специалист был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ после ухода Ашота Хачатурянца с данной должности.
– Прошу поддержать мое заявление о сложении полномочий с поста главы ФНЛ. И.О становится Наиль Измайлов, потом состоятся выборы, – приводит слова Алаева «Чемпионат».
Добавим, что Алаев являлся главой ФНЛ с февраля прошлого года. Также он занимает пост генерального секретаря РФС с 2019 года
источник: Чемпионат.com