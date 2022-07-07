Силкин не считает возможный уход Бальбуэны из «Динамо» потерей для московского клуба

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на появившуюся новость о том, что защитник Фабиан Бальбуэна может покинуть московский клуб.

Ранее стало известно, что 30-летний парагваец хочет приостановить свой контракт с бело-голубыми. В услугах футболиста заинтересован его бывший клуб – «Коринтианс».

– Пусть Бальбуэна уходит! Невелика потеря! Пусть играют молодыми! Зачем платить непонятно за что. Есть игроки свои. Естественно, они побегут. Там все решают молодые. Это делают агенты, чтобы футболистам зарплаты повысили, – цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.