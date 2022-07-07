Защитник «Зенита» Сантос назвал ключевой игру за Суперкубок России против «Спартака»

Защитник «Зенит» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».
На данный момент Сантос имеет беспроигрышную серию против красно-белых.
«Конечно, мы рассчитываем продлить ее и завоевать трофей, но должны доказывать это на поле - проявляя волю, выполняя план главного тренера на игру. Потому что такие матчи выигрываются только за счет характера. Нам нужно верить в свои силы, быть максимально сконцентрированными — и добавить еще один титул в нашу копилку. Эта игра будет ключевой, и нам очень важно победить, чтобы еще увереннее начать сезон», - приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».
Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны, а красно-белыми - обладателями Кубка России.
Игра «Зенит» – «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 19:00 мск.