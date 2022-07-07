Баженов выразил надежду, что «Спартак» будет играть в доминирующий футбол в матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– Абаскаль же говорил, что хочет со «Спартаком» играть в доминирующий футбол. Я бы хотел, чтобы это началось с матча против «Зенита», хотелось бы это увидеть. Это определенная авантюра, но почему нет. Посмотрим, что предложит новый тренер в этой игре, – цитирует Баженова «РБ-Спорт».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то московский клуб завоевал Кубок России, победив «Динамо» (2:1) в финальном матче соревнований.