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Сербский полузащитник «Химок» Главчич не собирается приостанавливать свой контракт с клубом

Футболист пополнил состав команды РПЛ в январе 2022 года.
07 июля 2022 15:01
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Химок» Неманья Главчич ответил на вопрос о том, будет ли он приостанавливать свой контракт с подмосковным клубом этим летом.

Отметим, что действующее соглашение 25-летнего серба с командой РПЛ рассчитано до конца мая 2024 года.

Нет места панике и страху. Я не раз говорил, что остаюсь в «Химках». Мое решение не изменилось. Я думаю, что в этом сезоне покажу свой максимум и оправдаю все ожидания. Сейчас же я прошел предсезонные сборы и готов к сезону на все 100 процентов, – цитирует Главчича портал «Метарейтинг».

Напомним, что Главчич пополнил состав «Химок» в январе этого года. Сумма его трансфера из хорватского «Славен Белупо» составила 120 тысяч евро. Всего за подмосковный клуб он отыграл 14 матчей, не отличившись результативными действиями.

источник: «Метарейтинг»
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