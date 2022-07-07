Пономарев считает, что «Краснодар» является лучшим вариантом продолжения карьеры для Ахметова

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил переход экс-полузащитника армейского клуба Ильзата Ахметова в «Краснодар».

Ранее стало известно, что 24-летний хавбек заключил с «быками» двухлетний контракт.

– Для Ахметова «Краснодар» – лучший вариант. Команда омолодила состав, а он игрок опытный. Посмотрим, как он будет в этой команде выглядеть. Если он впишется в команду, которая играет в скоростной футбол, будет здорово, – цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ахметов покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за клуб с июля 2018 года. В общей сложности футболист провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Рубин». В составе сборной России хавбек отыграл восемь встреч.