Игонин заявил, что «Зенит» является фаворитом матча за Суперкубок России со «Спартаком»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы петербургского клуба на победу в матче за Суперкубок России против «Спартака».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– Не думаю, что «Зенит» разгромит «Спартак» в этот раз. Красно-белые будут играть осторожнее. Здесь же новый тренер, новая история, новое противостояние. Если все раскладывать по полочкам, у «Зенита» полное преимущество по всем позициям. Но есть желание, настрой на игру, самоотдача, – цитирует Игонина «Чемпионат».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то московский клуб завоевал Кубок России, победив «Динамо» (2:1) в финальном матче соревнований.