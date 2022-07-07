Игорь Колыванов: Бальбуэна хороший защитник, его уход – это потеря для «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов ответил на вопрос о том, как он относится к возможному уходу из московской команды защитника Фабиана Бальбуэны.

Ранее стало известно, что 30-летний парагваец хочет приостановить свой контракт с бело-голубыми. В услугах футболиста заинтересован его бывший клуб – «Коринтианс».

– Сейчас все побегут, не только Бальбуэна, но и другие. Но я считаю, что они неплохо себя проявили в команде. Бальбуэна хороший защитник, его уход – это потеря для «Динамо». Но другого решения я не ожидал, – цитирует Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что Бальбуэна пополнил состав «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.