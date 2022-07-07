Алаев уверен, что Россия вернется в систему соревнований ФИФА и УЕФА

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о текущем отношении ФИФА и УЕФА к российскому футболу.

Напомним, что организации отстранили национальную команду РФ, а также клубы от участия в международных соревнованиях в текущем сезоне.

«Отношения у ФИФА и УЕФА к РФС положительное. Да, они под давлением политиков, но я оптимист. Мы вернемся в систему соревнований», — приводит «Чемпионат» слова Алаева.

Сборная России не смогла продолжить борьбу за участие в ЧМ-2022, а клубы не будут соревноваться в еврокубках.