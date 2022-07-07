«Амкал» и победитель Медиалиги могут быть приглашены для участия в Кубке России

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о том, что любительские команды могут стать участниками Кубка России в сезоне-2022/23.

По словам функционера, речь идет о клубе «Амкал», а также победителе первого сезона Медиалиги. Отметим, что в финальной встрече сыграют между собой BASEMENT и 2DROTS. Встреча пройдет 10 июля на «ВТБ-Арене».

– Рассматривается вопрос о выдаче победителю Медиалиги и команде «Амкал» уайлд-кард на участие в следующем розыгрыше Кубка России, – приводит слова Алаева «Чемпионат».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 победителем Кубка России стал «Спартак», обыгравший в финале «Динамо» со счетом 2:1.