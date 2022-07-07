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Сотрудники клубов РПЛ получают отказы в оформлении fan-ID

Лига намерена решить вопрос вместе с правительством.
07 июля 2022 16:19
автор: Максим Скороходов

Исполняющий обязанности президента российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал, как в клубах проводится оформление «паспорта болельщика».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.

«У некоторых сотрудников клубов уже есть отказы по fan-ID. В ближайшие дни мы будем собираться с Минцифры, решать и обсуждать вопросы», - приводит слова Алаева «Чемпионат».

Добавим, что fan-ID оформляется через «Госуслуги». Однако электронный сервис в первый день появления соответствующей услуги, 4 июля, отказывал большинству желающих в оформлении «паспорта болельщика».

источник: Чемпионат.com
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