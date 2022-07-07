Семин прокомментировал возможное участии команд Медиалиги в Кубке России

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёминотреагировал на возможное участии команд Медиалиги в предстоящем розыгрыше Кубка России.

Ранее стало известно, что «Амкал», а также победителе первого сезона турнира, смогут получить уайлд-кард в КР.

«Я не понимаю, Кубок России — это профессиональный турнир. Причём здесь любительский футбол? В Кубке России были же команды Второй лиги — они имеют право участвовать. Любительские команды тоже должны начинать тогда с какого-то первого этапа. Пускай играют», — приводит «Чемпионат» слова Семина.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 победителем Кубка России стал «Спартак», которой переиграл в финале «Динамо» со счетом 2:1.