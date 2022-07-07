И. о. президента РПЛ Алаев - о реформах: Я должен следовать позиции клубов

Исполняющий обязанности президента российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал, какие реформы он собирается произвести в клубных соревнованиях.

«Что касается возвращения к обсуждению реформ РПЛ, нам надо решить текущие вопросы. После этого можно продолжить обсуждение. Сейчас принято решение о 16 командах, мы работаем в этом режиме. Я был сторонником реформы Hypercube, но клубы приняли такое решение. Возможно, мы не достучались. Я должен следовать позиции клубов. Если клубы большинством скажут, что надо делать Кубок лиги, то я буду с утра до ночи это исполнять», - приводит слова Алаева «Чемпионат».

Напомним, что Hypercube предлагал изменить структуру проведения чемпионата России, взяв за основу швейцарскую систему, и при этом проводить турнир в два этапа.

Добавим, что, по слухам, РФС и вещатель РПЛ «Матч ТВ» выступают против создания Кубка лиги и предлагают провести реформу Кубка России.

Ожидается, что решение по проведению Кубка лиги будет принято на следующей недели после консультаций с РФС.

Ранее последняя организация дала срок до 15 июля решить все вопросы по организации Кубка лиги, призванного заменить Лигу чемпионов.