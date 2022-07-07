Алаев пока не видит возможности для включения команд из Крыма под эгиду РФС

Член исполкома РФС Александр Алаев рассказал, о возможном включении крымских команд под эгиду организации.

Напомним, что УЕФА после воссоединения региона с Россией команды из Крыма выступают в своем внутреннем чемпионате.

«Я никогда не буду комментировать геополитику из-за того, что я не являюсь в ней экспертом. На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА», - приводит ТАСС слова Алаева.

Добавим, что соревнования для крымских клубов проводятся под эгидой КФС.