Полузащитник «Лейпцига» Нкунку станет главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с главной целью клуба на летнее трансферное окно в 2023 году.
Как сообщает Manchester Evening News, английская команда хочет приобрести атакующего полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку. По информации источника, в стане «красных дьяволов» считают, что 24-летний француз станет долгосрочной заменой форварду Криштиану Роналду.
Напомним, что Нкунку присоединился к «Лейпцигу» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 52 матчах на клубном уровне, забил 35 голов и сделал 20 результативных передач. Недавно он продлил контракт с «быками» до лета 2026-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.
источник: Manchester Evening News