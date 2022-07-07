Родригао подписал контракт с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Родригао продолжит карьеру в «Зените».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, с 26-летним футболистом заключено соглашение на три года, с возможностью продолжения сотрудничества еще на сезон. Бразилец выступал за «Сочи» с июля 2021 года.

Transfermarkt оценивает Родригао в три с половиной миллиона евро.

Напомним, что профессиональную карьеру защитник начинал в «Атлетико» (Минейро). Затем в течение четырех лет на правах аренды выступал за бразильские «Калденсе», «Коимбра» (2016), «Боа» (2018) и «Ферровиария» (2019). Летом 2019 года в качестве свободного агента перешел португальский «Жил Висенте», а спустя два года перебрался в «Сочи».

За сочинскую команду бразилец провел 31 встречу, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу, а также заработав четыре желтые и одну красную карточки. Вместе с «Сочи» защитник выиграл первые в истории клуба серебряные медали российского первенства.