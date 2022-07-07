Новосельцев намерен продолжить карьеру

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев скоро примет решение по поводу своего будущего.

Напомним, выступал за тульский «Арсенал» с лета 2021 года. В СМИ сообщалось, что у Новосельцева случился конфликт с руководителем клуба Гурамом Аджоевым.

«Надеемся, в ближайшее время мы определимся со следующим клубом. Конечно, Иван тренируется. С ним индивидуально работает тренер по физподготовке», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В минувшем сезоне Новосельцев провел за «Арсенал» 16 матчей, в которых забил один мяч и получил четыре желтых карточки.