«Приобретение неплохое». Широков - о трансфере Родригао в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход центрального защитника Родригао из «Сочи» в «Зенит».

«Зениту» нужен был защитник. Сможет ли Родригао усилить? Посмотрим, но приобретение неплохое. В разных командах игрок может выглядеть по-разному. Пока переход Родригао выглядит хорошим приобретением», - сказал Широков «Чемпионату».

За сочинскую команду бразилец провел 31 встречу, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу, а также заработав четыре желтые и одну красную карточки. Вместе с «Сочи» защитник выиграл первые в истории клуба серебряные медали российского первенства.