Агент Ильзата Ахметова назвал «Краснодар» лучшим клубом в РПЛ

Агент Ираклий Гегечкори, клиентом которого является центральный полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов, рассказал о переходе своего подопечного в стан южан.

Ранее стало известно, что 24-летний хавбек заключил с «быками» трудовое соглашение, рассчитанное на два года.

– Ильзат Ахметов перешел в «Краснодар», потому что это – лучший клуб России, для него и для меня тоже. До подписания вариантов было очень много. По стилю игры и по мастерству это лучший клуб для Ильзата в РПЛ, – цитирует Гегечкори портал «Метарейтинг».

Напомним, что Ахметов покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за армейский клуб с июля 2018 года. В общей сложности футболист провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Рубин». В составе сборной России хавбек отыграл восемь встреч.