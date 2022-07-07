«Химки» заключили двухлетний контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным

Пресс-служба «Химок» сообщила о том, что к команде официально присоединился голкипер Антон Митрюшкин.

По информации источника, подмосковный клуб заключил с 26-летним футболистом контракт сроком на два года. Отмечается, что игрок будет выступать в команде под первым номером.

Напомним, Митрюшкин является воспитанником академии «Спартака». Всего за красно-белых он отыграл четыре матча, пропустив шесть голов.

Также в своей карьере голкипер защищал цвета швейцарского «Сьона», дюссельдорфской «Фортуны», а также «Динамо» из Дрездена.

В составе молодежной сборной России вратарь провел 14 встреч.