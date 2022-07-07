«Пари Нижний Новгород» не рассматривает возможность приобретения Кокорина

Гендиректор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщит, что клуб не рассматривает возможность трансфера российского нападающего Александра Кокорина.

Ранее Cпортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что у футболиста есть предложения из России.

«Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока. Если говорить о каких-то фантазиях, то это неактуально», — цитирует Измайлова Sport24.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Фиорентина» готова к переговорам с футболистом по досрочному расторжению контракта, однако сам нападающий заявил, что никуда уезжать из Италии не собирается.

В минувшем сезоне Кокорин провел лишь семь матчей в составе «фиалок».