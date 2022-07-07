РФС подтвердил отсутствие линий офсайда у новой системы VAR

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил отсутствие у арбитров линий офсайда в системе VAR.

«В новом сезоне технологию VAR на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок Пари Премьер, где VAR использовался на всех матчах.

При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации», - приводит «Чемпионат» сообщение службы коммуникации РФС.

Напомним, что 21 апреля Российский футбольный союза заявил, что ищет нового провайдера системы VAR в связи и истечением контракта с Hawk-Eye Innovations .

Добавим, что в российских турнирах VAR стал использоваться с сезона-2018/19.

Международный совет футбольных ассоциаций одобрил VAR в 2016 году. Первым полноценным турниром, на котором начала использоваться данная система стал Кубок конфедераций 2017 года, прошедший в России.