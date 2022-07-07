«Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с защитником клуба Гомесом

Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

Как утверждает источник, трудовое сотрудничество между английским клубом и 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Напомним, что Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Всего за «красных» он отыграл 142 матча, отдав пять результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов.

В составе сборной Англии игрок провел 11 встреч.