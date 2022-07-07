Гришин считает, что Ахметов не сможет вписаться в основной состав «Краснодара»

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что ЦСКА не потерял много от ухода центрального полузащитника Ильзата Ахметова в «Краснодар».

- Во-первых, это лишний человек на замену. Во-вторых, возможная единица для Краснодара. Но как он там будет играть, никто не знает, это надо принять как данность, потому что можно прийти, влиться и играть хорошо, а можно прийти и потеряться совсем - тогда ЦСКА покажется ему сказкой, - сказал Гришин Sport24.

Напомним, что Ахметов покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за армейский клуб с июля 2018 года. В общей сложности футболист провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.