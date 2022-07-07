Григорян поддержал идею включения команд медиалиги в число участников Кубка России

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян поддержал привлечение команд медиалиги к розыгрышу Кубка России.

«Я не вижу в этом ничего предосудительного. Потому что составы некоторых команд медиалиги ничем не отличаются от состава некоторых команд второго дивизиона. А с точки зрения зрелищности если к ним иногда приходят 2000-2500 зрителей, то почему нет? Мне кажется, как раз-таки очень хорошая идея», - приводит слова Григоряна «ВсеПроСпорт».

Напомним, что РФС прорабатывает идею реформы Кубка России. По слухам, в организации выступают против Кубка лиги и видят в новом формате Кубка России достойную альтернативу.