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«Никаких сомнений». Клаудиньо признался, что даже не думал приостанавливать контракт с «Зенитом»

Ранее петербуржскую команду покинул Юри Алберто.
07 июля 2022 18:53
автор: Александр Бойченко

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос, появлялись ли у него мысли насчет возможной приостановки соглашения с сине-бело-голубыми.

«Были ли сомнения, возвращаться в «Зенит» или нет? Никаких! Потому что у меня действующий контракт с «Зенитом» и я должен его исполнять. Единственное - отпуска всегда немного не хватает и всегда хочется чуть побольше побыть с семьёй. Но это другая история. В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что бы меня остановило», - цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».

Напомним, что Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе прошлого года из «РБ Брагантино» за 12 миллионов евро. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 31 матч, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Вместе с петербуржцами футболист стал чемпионом России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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