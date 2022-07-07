Суарес объяснил, почему отказался от перехода в «Ривер Плейт»

Уругвайский форвард Луис Суарес назвал причину, по которой не перейдет в «Ривер Плейт» в текущее трансферное окно..

Напомним, что аргентинский клуб не смог выйти в четвертьфинал Кубка Либертадорес, уступив в 1/8 финала «Велес Сарсфилд».

«Я был очень взволнован возможностью поехать в «Ривер», чтобы бороться за Кубок Либертадорес. Я мечтал выиграть кубок в Южной Америке. Поскольку «Ривер» выбыл из борьбы, эта возможность отпала», - приводит слова Суареса Ovacion.

Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний уругваец пополнит состав «Лос-Анджелес Гэлакси».

Суарес покинул «Атлетико» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за мадридцев с сентября 2020 года. Всего за клуб нападающий отыграл 83 матча, забил 34 гола и отдал шесть результативных передач.