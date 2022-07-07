Алаев заявил, что готов покинуть пост главы РПЛ только в случае «эпик фейла»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что уйдет со своей должности только в случае форс-мажора.

Отметим, что 42-летний специалист занял пост главы лиги после ухода Ашота Хачатурянца.

– Из-за чего я буду готов покинуть пост? Из-за эпик фейла. Если я пойму, что не справляюсь, то уйду. Это не цель всей моей жизни, хотя это интересный вызов, и я уверен, что у меня получится. Я не вцепился в это кресло, – цитирует Алаева «Чемпионат».

Напомним, 7 июля Алаев объявил о том, что он покидает должность президента ФНЛ. Он занимал этот пост с февраля прошлого года. При этом россиянин все еще является генеральным секретарем РФС.