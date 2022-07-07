Новичок «Зенита» Родригао назвал петербургский клуб грандом мирового футбола

Центральный защитник «Зенита» Родригао поделился эмоциями от своего трансфера в клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно о том, что действующий чемпион РПЛ заключил с 25-летним бразильцем трудовое соглашение по схеме «3+1». Согласно данным портала Transfermarkt, петербуржцы заплатили за игрока 3,5 миллиона евро.

– Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания, – цитирует Родригао клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что Родригао выступал за «Сочи» с лета 2021 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Жил Висенте».