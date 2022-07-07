«Сочи» - ЦСКА: Чалов и Сарвели выйдут в старте

Сегодня, 7 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится заключительный матч третьего тура Кубка Пари Премьер между «Сочи» и ЦСКА. Команды объявили стартовые составы на игру.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа, Заика, Юсупов, Ушатов, Сарвели.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.
Напомним, что «Зенит» досрочно стал победителем межсезонного турнира. На данный момент на втором месте располагается «Нижний Новгород», третий - «Сочи», а ЦСКА замыкает таблицу.
источник: «Советский спорт»