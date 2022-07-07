Вячеслав Малафеев: Верю в победу «Зенита» в Суперкубке, но не думаю, что будет разгром «Спартака»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал фаворита в матче за Суперкубок России.

Напомним, что за трофей поведут борьбу клуб из Санкт-Петербурга и московский «Спартак».

«Безусловно, я верю в победу «Зенита» в Суперкубке, но не думаю, что мы увидим разгром или игру в одни ворота. Вообще, я рассчитываю на интересный и захватывающий матч, который прежде всего понравится и зрителям, и самим футболистам», — приводит «РБ Спорт» слова Малафеева.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то московский клуб завоевал Кубок России, победив «Динамо» (2:1) в финальном матче соревнований.