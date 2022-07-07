Березовский не исключает, что «Зенит» выиграет у «Спартака» с разгромным счетом

Бывший голкипер сборной Армении и московского «Динамо» Роман Березовский назвал «Зенит» фаворитом предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».
«Зенит» будет фаворитом в Суперкубке. Повторение 7:1? Всякое, конечно, возможно, но я что-то не припомню такого крупного результата в Суперкубках, вряд ли такое будет. Возможно, питерцы в этом матче захотят до последней минуты забивать голы и радовать всех болельщиков, но многое зависит от погоды тоже», — заявил Березовский Metaratings.
Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны, а красно-белыми - обладателями Кубка России.
Игра «Зенит» – «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 19:00 мск.
источник: «Метарейтинг»