«Милан» выкупил у «Кротоне» контракт нападающего Мессиаса

Пресс-служба «Милана» сообщила о том, что клуб подписал полноценный контракт с фланговым нападающим Жуниором Мессиасом.

Отмечается, что «россонери» заплатили «Кротоне» 4,5 миллиона евро за переход 31-летнего бразильца. При этом команда заключила с футболистом трудовое соглашение до 30 июня 2024 года.

Напомним, в прошедшем сезоне Мессиас выступал за «Милан» на правах аренды. Всего за красно-черных он провел 32 матча, забил шесть голов и отдал три результативных передачи. Вместе с командой форвард стал чемпионом Италии.