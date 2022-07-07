Гендиректор «Зенита» подтвердил слухи о том, что Кравцов может отправиться в аренду в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившуюся новость о том, что опорный полузащитник клуба Кирилл Кравцов может пополнить состав «Сочи».

Ранее стало известно, что руководство «барсов» договорилось с 20-летним футболистом об условиях личного контракта. При этом отмечалось, что речь идет о полноценном трансфере хавбека.

– Возможна аренда , – цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что Кравцов является выпускником академии «Зенита». Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями.

В прошедшем сезоне футболист выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды – на его счету 12 встреч, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.