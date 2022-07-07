Мишин - о fan-ID: Категорически против, чтобы запрещали группам лиц, болельщикам посещать матчи

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о fan-ID.

«Вопрос о введении fan-ID надо обсуждать, но я категорически против, чтобы тотально запрещали группам лиц, болельщикам посещать матчи», - приводит слова Мишина «РБ-Спорт».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.