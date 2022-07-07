«Челси» намерен продлить контракт с защитником клуба Рисом Джеймсом

Руководство «Челси» рассматривает возможность заключения нового контракта с правым защитником клуба Рисом Джеймсом.

Как сообщает Inews, в ближайшие недели «синие» хотят начать переговоры с представителями 22-летнего футболиста о подписании долгосрочного трудового соглашения. Отмечается, что новый владелец клуба Тодд Боули является поклонником игры англичанина и рассчитывает сохранить его в стане «аристократов» на долгий срок.

Напомним, что Джеймс является воспитанником академии «Челси». Всего в составе «аристократов» он провел 123 матча, забил девять голов и отдал 18 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.