Филимонов думает, что «Спартак» ощутил момент несправедливости из-за Суперкубка России

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о том, что его бывшая команда думала бойкотировать Суперкубок России из-за того, что он пройдет в Санкт-Петербурге.

Напомним, что соперником красно-белых будет «Зенит».

«Понятно, что клуб ощутил определенный момент несправедливости. Назначать Суперкубок на домашней арене одного из участников – неправильно. Можно подумать, у нас в стране мало стадионов. Хотя, с другой стороны, меня бы это только подстегнуло к тому, чтобы приехать и забрать кубок, прыгнуть выше головы», - сказал Филимонов в интервью «Советскому спорту».

Помимо Санкт-Петербурга на проведение матча за Суперкубок России претендовали Казань и Нижний Новгород.