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На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретят продажу алкоголя

Мундиаль начнется в ноябре.
07 июля 2022 20:17
автор: Александр Бойченко

На стадионах чемпионата мира-2022 в Катаре местные власти запретят продажу алкогольных напитков.

Об этом информирует Reuters.

По словам источника, покупка алкогольных напитков будет разрешена за пределами стадионов только до и после определенных матчей. Алкоголь не будет продаваться в чашах арены или во время матча. Кроме того, алкогольные напитки можно будет приобрести только в регулируемых местах.

Отметим, что в Катаре запрещено распивать алкоголь в общественных местах. Кроме того, запрещен самостоятельный ввоз в страну спиртных напитков.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В финальной части турнира примут участие 32 команды. Финал мундиаля состоится на Национальном стадионе в Лусаиле.

источник: Reuters
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