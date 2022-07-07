Филимонов призвал не оценивать Абаскаля по его возрасту

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал решение клуба назначить испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

«На мой взгляд, такая частая смена тренеров – это плохо. Что касается Абаскаля, то пока не знаю. Да, он молод, но дело не в возрасте, если опять же вспоминать Романцева. Тут важно чувство команды, понимание футбола в стране, в которую ты приехал. Кстати, по поводу возраста. Я закончил профессиональную карьеру в 44 года, а в 45 лет прочитал книгу Олега Ивановича. Только тогда обратил внимание на его дату рождения и понял, сколько всего он добился, пережил и выиграл к возрасту, в котором находился на тот момент я», - сказал Филимонов в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».