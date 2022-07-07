ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алаев - единственный зарегистрированный кандидат на должность главы РПЛ

Прошлым президентом организации был Ашот Хачатурянц.
07 июля 2022 20:36
автор: Александр Бойченко

Российская Премьер-лига на данный момент зарегистрировала лишь одного кандидата на должность главы организации - Александра Алаева.

Об этом информирует «РБ-Спорт».

На текущий момент Алаев является исполняющим обязанности президента РПЛ. Он занял этот пост после ухода Ашота Хачатурянца.

Выборы нового руководителя организации пройдут 16 августа.

По нашей информации, Алаев зарегистрирован как единственный кандидат на выборах президента РПЛ. Заявки принимаются до конца сегодняшнего дня.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Алаев - единственный зарегистрированный кандидат на должность главы РПЛ
Прошлым президентом организации был Ашот Хачатурянц.
07.07.2022 20:36
Футбол
автор: Александр Бойченко
Филимонов призвал не оценивать Абаскаля по его возрасту
Новому главному тренеру «Спартака» 33 года.
07.07.2022 20:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретят продажу алкоголя
Мундиаль начнется в ноябре.
07.07.2022 20:17
Футбол
автор: Александр Бойченко
Филимонов думает, что «Спартак» ощутил момент несправедливости из-за Суперкубка России
Матч пройдет 9 июля на арене «Зенита».
07.07.2022 20:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» намерен продлить контракт с защитником клуба Рисом Джеймсом
Английский футболист является выпускником академии «синих».
07.07.2022 19:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мишин - о fan-ID: Категорически против, чтобы запрещали группам лиц, болельщикам посещать матчи
Закон вступил в силу 1 июня.
07.07.2022 19:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гендиректор «Зенита» подтвердил слухи о том, что Кравцов может отправиться в аренду в «Сочи»
Недавно футболист вернулся в расположение петербургской команды после аренды в «Нижнем Новгороде».
07.07.2022 19:38
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вячеслав Малафеев: Верю в победу «Зенита» в Суперкубке, но не думаю, что будет разгром «Спартака»
Матч пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
07.07.2022 19:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Милан» выкупил у «Кротоне» контракт нападающего Мессиаса
«Милан» выкупил у «Кротоне» контракт нападающего Мессиаса
Миланцы приобрели футболиста за 4,5 миллиона евро.
07.07.2022 19:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Березовский не исключает, что «Зенит» выиграет у «Спартака» с разгромным счетом
Суперкубок России пройдет 9 июля.
07.07.2022 19:23
Футбол
автор: Александр Бойченко
Шест Трусовой, бокс Загитовой и «Институт китайского медведя» имени Щербаковой. Межсезонье в фигурном катании
Нынешнее лето ознаменовалось каким-то небывалым обострением интереса наших фигуристок к другим видам спорта.
Экспрессы на Уимблдон приносят миллионы! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Матч ТВ» против РПЛ: Кубок раздора
Возможный запуск в новом футбольном сезоне Кубка РПЛ может спровоцировать конфликт с непредсказуемыми последствиями.
«Моя задача — чтобы РПЛ перестали считать лигой приколов». Александр Алаев — о своей работе
Исполняющий обязанности главы Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопросы журналистов после своего ухода с поста президента Первой лиги.
Почему Капризов срочно улетел из России в США? Похоже, кто-то заигрался «в солдатиков»
История с призывом в армию Ивана Федотова, судя по всему, стала лишь верхушкой айсберга, который может раздавить весь наш хоккей.
Удар молнией. Как Илья Ковальчук одним броском свел Россию с ума
Продолжаем юбилейную серию публикаций о самых ярких личностях и победах за 30-летнюю историю российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших хоккеистов в финале ЧМ-2008 с канадцами.
«Желаю Абаскалю успеха, но не в матче с «Зенитом». Семак — о Суперкубке России против «Спартака»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок России-2022.
Роналду и «МЮ»: уйти нельзя остаться
Одной из главных трансферных мыльных опер лета-2022 - ситуация с вероятным уходом из «МЮ» Криштиану Роналду.
Разыскиваются конкуренты «Зенита»! Такими темпами «Спартак», «Динамо» и др. интригу не обеспечат
До старта чемпионата страны остается 10 дней, а ясности в том, какими предстанут клубы в новом сезоне, пока нет.
Теперь ты в армии… Как ЦСКА использовал призыв, чтобы заполучить лучших хоккеистов
Вратарь сборной России Иван Федотов вместо НХЛ оказался на Новой Земле, превратившись из звезды хоккея в рядового солдата-срочника. «Плеймейкер» вспоминает времена СССР, когда армейские клубы при помощи призывных повесток мешали лучшим хоккеистам выезжать за границу и наносили удар по конкурентам.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика