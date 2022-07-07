Алаев - единственный зарегистрированный кандидат на должность главы РПЛ

Российская Премьер-лига на данный момент зарегистрировала лишь одного кандидата на должность главы организации - Александра Алаева.
Об этом информирует «РБ-Спорт».
На текущий момент Алаев является исполняющим обязанности президента РПЛ. Он занял этот пост после ухода Ашота Хачатурянца.
Выборы нового руководителя организации пройдут 16 августа.
По нашей информации, Алаев зарегистрирован как единственный кандидат на выборах президента РПЛ. Заявки принимаются до конца сегодняшнего дня.
источник: «РБ-Спорт»