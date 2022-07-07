Слуцкий заявил, что состав «Рубина» практически укомплектован

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о комплектации состава перед стартом следующего сезона в Первой лиге.

«Да, такая вероятность и в одну, и в другую сторону существует. Понятно, что мы будем отталкиваться от того, как будет развиваться ситуация. Окно открыто до 5 сентября. 90% состава, безусловно, сформировано. Но какие-то локальные изменения еще возможны», - сказал Слуцкий на встрече с болельщиками клуба.

Напомним, что 21 мая казанский клуб потерпел домашнее поражение от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинул лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.