Бывший вратарь «Спартака» Филимонов - о Ларссоне: Ну, ушел и ушел

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил действия нападающего Джордана Ларссона, который покинул клуб весной, воспользовавшись правилом о приостановке контракта.

27 июня стало известно, что команда и футболист расторгли контракт.

»Не хотят играть у нас, и ладно. Насильно мил не будешь. В данной политической обстановке их позиция понятна. Ларссон – достаточно зависимый футболист. Ну, ушел и ушел. Опять же, когда команда занимает десятое место, не так уж и принципиально, кого из игроков вы потеряете. Вот если бы клуб стал чемпионом, то каждый футболист на вес золота», - сказал Филимонов в интервью «Советскому спорту».

В концовке прошлого сезона 25-летний нападающий выступал за шведский АИК. Ранее швед публично обрадовался новому постановлению ФИФА о легионерах с действующим контрактом РПЛ, по которому иностранные игроки имеют право заключить соглашение с зарубежным клубом до 30 июня 2022 года.