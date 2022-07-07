«Манчестер Юнайтед» полетит на предсезонный тур без Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не полетит с командой на предсезонный тур в Бангкок.

Как сообщает Sky Sports, футболист до сих пор не присоединился к команде после отпуска и в последние дни пропускал тренировки, ссылаясь на семейные обстоятельства. Клуб не стал наказывать игрока. 8 июля «Манчестер Юнайтед» вылетит в Бангкок на предсезонный тур, и Роналду с командой не будет.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может покинуть стан «красных дьяволов», так как португалец заинтересован выступать в Лиге чемпионов, пока продолжается его профессиональная карьера.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.