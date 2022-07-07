«Ростов» одержал волевую победу над клубом второго дивизиона «Форте» в товарищеском матче

«Ростов» победил в домашнем товарищеском матче клуб второго дивизиона «Форте».
За представителя российской премьер-лиги (РПЛ) забитыми мячами отличились Егор Голенков (3-я минута), Даниил Шанталий (57) и Александр Мухин, принесший своей команде победу в компенсированное время.
У клуба из Таганрога голы на счету Рашида Магомедова (40) и Дмитрия Рудакова (52).
Напомним, что «Ростов» 17 июля сыграет в гостях в первом туре РПЛ против московского «Динамо».
Товарищеский матч
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Форте» (Таганрог) - 3:2 (1:1)
Голы: Голенков, 3; Шанталий, 57; Мухин, 90+1 - Магомедов, 40; Рудаков, 52
Стартовые составы
«Ростов»: Цулая, Терентьев, Мелехин, Мухин, Максецов, Селява, Ковальков, Миронов, Мельников, Нтумба, Голенков.
«Форте»: Москаленко, Грюшкин, Крючков, Муслуев, Балахонов, Машезов, Карташов, Коржунов, Саадуев, Володкин, Магомедов.